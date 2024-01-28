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MHP 31 Mart'a Mersin'den başladı | Bahçeli'den flaş açıklama: Mersin 5 yıldır yerinde sayıyor

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Giriş: 28.01.2024 14:55
Güncelleme:28.01.2024 14:57
MHP 31 Mart yerel seçimler kapsamındaki mitinglerine Mersin'den başladı. Devlet Bahçeli partisinin mitinginde halka hitap etti. Bahçeli CHP belediyeciliği ile 5 yıldır hizmete hasret kalmış şehir için "Mersin son 5 yıldır yerinde saymakta. İdeolojik belediye anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Hukuksuzluk Mersin'in yolunu kapatmıştır." dedi.
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