MHP 31 Mart'a Mersin'den başladı | Bahçeli'den flaş açıklama: Mersin 5 yıldır yerinde sayıyor

MHP 31 Mart yerel seçimler kapsamındaki mitinglerine Mersin'den başladı. Devlet Bahçeli partisinin mitinginde halka hitap etti. Bahçeli CHP belediyeciliği ile 5 yıldır hizmete hasret kalmış şehir için "Mersin son 5 yıldır yerinde saymakta. İdeolojik belediye anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Hukuksuzluk Mersin'in yolunu kapatmıştır." dedi.