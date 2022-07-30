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MHP 2023 için sahada | MHP'nin ilk mitingi 4 Eylül'de Sivas'ta

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 15:14
MHP 81 il, 600'ün üzerinde ilçede seçim çalışması yaptı. Raporlar Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Şimdi sırada mitingler var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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