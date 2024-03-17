MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı

MHP bugün, 14. kez Olağan Kurultayını yapacak. Şölen havasında geçmesi beklenen Kurultayda, genel başkanlık; merkez yönetim ve disiplin kurulu seçimleri yapılacak. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

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