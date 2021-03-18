MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler

Son dakika haberine göre Partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP, Türk demokrasinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, 5. kol faaliyetidir. İYİ Parti, siparişle kurulan uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Bölücü vekillerin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değil, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız? Fezlekelerin önünde hukuk arkasında adalet vardır. HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. Bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir" diyerek sert çıktı. Devlet Bahçeli, "Tarihimiz bellidir, o da Cumhur İttifakı'dır. 2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir; O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. Bahçeli, "Zilletin aşısı 2023 yılında demokratik yollar yapılacak ama bu aşı zillete zehir olacaktır. Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. TBMM iç tüzüğü yeni sistemle uyumlu hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması hakkında geniş tedbirler alınmalıdır." diye konuştu.