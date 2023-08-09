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MGK'da Başkomutan ile Komutan arasında duygu dolu anlar! Avsever Paşa'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

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Giriş: 09.08.2023 23:33
Başkan Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan ve 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti. 1971 yılından bu yana askerlik görevine sürdüren Avsever'in son MGK'sında Başkan Erdoğan ile diyalogu sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
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