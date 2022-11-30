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MGK yılın son toplantısını yarın yapacak! MGK’nın gündemi yeni kara harekatı

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 15:32
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantının öncelikli gündemi terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine yönelik olası kara harekatı olacak.
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