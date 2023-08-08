08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MGK toplanıyor! Hangi başlıklar görüşülecek? MGK ne zaman toplanıyor?

MGK toplanıyor! Hangi başlıklar görüşülecek? MGK ne zaman toplanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 08:30
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Kritik toplantıda önemli başlıklar masaya yatırılacak. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk İHA’ları rakip tanımıyor
Türk İHA'ları rakip tanımıyor
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
Cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin
"Cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin"
Başkan Erdoğan’ın İstanbul zaferdeki seçim şarkısı!
Başkan Erdoğan'ın İstanbul zaferdeki seçim şarkısı!
CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız
"CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız"
Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz beklentisi
Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz beklentisi
Başkan Erdoğan’dan ‘Akbelen’ algıcılarına mesaj
Başkan Erdoğan’dan ‘Akbelen’ algıcılarına mesaj
HDP’den yerel seçimlerde CHP’ye şartlı destek
HDP'den yerel seçimlerde CHP'ye şartlı destek
Fındık fiyatları belli oldu
Fındık fiyatları belli oldu
Kocaeli’de büyük patlama! A Haber olay yerinde
Kocaeli'de büyük patlama! A Haber olay yerinde
Patlamanın nedeni ATEX mi?
Patlamanın nedeni ATEX mi?
TMO Genel Müdürü A Haber’de
TMO Genel Müdürü A Haber'de
Daha Fazla Video Göster