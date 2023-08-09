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MGK bugün toplanıyor! İşte görüşülecek başlıklar

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Giriş: 09.08.2023 09:11
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Terörle mücadele başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl sevkiyatı MGK'da ele alınacak konular arasında.
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MGK bugün toplanıyor
MGK bugün toplanıyor
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