MGK bugün toplanıyor! İşte görüşülecek başlıklar

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Terörle mücadele başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl sevkiyatı MGK'da ele alınacak konular arasında.

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