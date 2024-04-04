MGK bugün toplanıyor! Gündemde neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Peki MGK'nın gündeminde ne var? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN