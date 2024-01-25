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MGK bugün toplanıyor! Ankara'nın gündeminde ne var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 08:51
Milli Güvenlik Kurulu yılın ilk toplantısını bugün yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ana gündem terörle mücadele olacak. Ankara gündeminde neler olduğunu A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.
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Ankara’nın gündeminde ne var?
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