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MGK Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor! MGK'nın gündeminde neler var?

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Giriş: 28.09.2023 00:36
Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.
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