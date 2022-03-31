31 Mart 2022, Perşembe
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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan garantör açıklaması! Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Türkiye Ukrayna'ya garantör ülke olacak mı?
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürerken bir yandan da barış görüşmeleri için uğraşlar devam ediyor. Savaşan iki ülke arasında arabuluculuk yapan Türkiye adına merak edilen soruların cevabını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.