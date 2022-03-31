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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan garantör açıklaması! Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Türkiye Ukrayna'ya garantör ülke olacak mı?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 31.03.2022 12:41
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürerken bir yandan da barış görüşmeleri için uğraşlar devam ediyor. Savaşan iki ülke arasında arabuluculuk yapan Türkiye adına merak edilen soruların cevabını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan garantör açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan garantör açıklaması
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