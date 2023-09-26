26 Eylül 2023, Salı
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Mevlid Gecemiz mübarek olsun! Mevlid Gecesi nasıl idrak edilmeli?
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam, 571 yılında Mekke'de Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi dünyaya geldi. İslam alemi bugün akşam namazından sonra Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın 1452'inci doğum gününü idrak edecek.