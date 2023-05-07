Metroda İmamoğlu istifa sesleri

14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tertip ettiği 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı dev mitingde coşkulu vatandaşlara hitap etti. Ancak miting alanına gitmeye çalışan on binlerce vatandaş CHP’li İBB’nin ait hizmet verdiği metrolarda gerekli hizmeti alamayınca miting alanına erişemedi. Tarihi miting sonrası da İBB'nin hizmet rezilliği devam etti. Binlerce vatandaş verilemeyen hizmet sebebi ile evlerine dönmekte güçlük çekti ve yaşanan gerilim nedeniyle “İmamoğlu istifa” sloganları yükseldi.