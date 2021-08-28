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Metrobüsler alarm veriyor! Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na isyan etti: Seçimden önce bindi şimdi binemez

İHA
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Giriş: 28.08.2021 12:15
İstanbul ulaşımının can damarlarından olan metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğu alarm vermeye başladı. Metrobüste mesai bitiş saatlerinde yaşanan yoğunluk günün tamamına yayıldı. Vatandaşlar ya gideceği yere vaktinde varamıyor ya da balık istifi seyahat ediyor. Vatandaşlar “Seçim öncesi metrobüste seyahat eden Ekrem İmamoğlu şimdi binemez bile” diye isyan etti.
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