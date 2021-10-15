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Metrobüs yolunda tehlikeli yolculuk

İHA
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Giriş: 15.10.2021 15:44
Metrobüsün arıza yapması sonucu yolcular, Topkapı’dan Cevizlibağ istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı. İstanbul’da metrobüs arazılarına bir yenisi eklendi. Dün akşam saatlerinde Topkapı istasyonundan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalanınca yolcular kalan yolu yürüyerek katetti. Metrobüs güzargahındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
Metrobüs yolunda tehlikeli yolculuk
Metrobüs yolunda tehlikeli yolculuk
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