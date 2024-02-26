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Metro arızalandı! Duraklarda izdihama neden oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 17:44
İstanbul Yenikapı Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda sabah saatlerinde arıza meydana geldi. Duraklar deyim yerindeyse ana baba gününe döndü. Yolcuların tepki gösterdiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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