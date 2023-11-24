24 Kasım 2023, Cuma
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Metrelerce yükseklikte asılı kaldılar! İskelenin halatı koptu işçiler asılı kaldı
Mersin'de iki farklı noktada benzer olay yaşandı. 10 katlı bir binanın dış cephesini yapan 2 işçinin 8'nci katta iskelelerinin halatı koptu. Metrelerce yükseklikte aslı kalan işçiler arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. Yine bir binanın 7'nci katında çalışan işçilerin iskele halatı koptu. İşçiler bir evin balkonuna girerek son anda kurtuldu.