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Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor
Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK’ya karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. TSK, savaş uçakları ve helikopterleri ile gece saatlerinden itibaren Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesindeki PKK hedeflerini yok ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.