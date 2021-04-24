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Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2021 13:42
Güncelleme:24.04.2021 13:52
Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK’ya karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. TSK, savaş uçakları ve helikopterleri ile gece saatlerinden itibaren Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesindeki PKK hedeflerini yok ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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