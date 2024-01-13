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Metina saldırısının arka planınında ne var? Uzman isimler A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2024 10:33
Güncelleme:13.01.2024 10:34
Bölücü terör örgütü PKK tarafından Metina’daki üs bölgesine düzenlenen alçak saldırıda 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Peki saldırının arka planında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan ile emekli kurmay albay Cüneyt Küsmez değerlendirdi.
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