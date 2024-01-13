Metina saldırısının arka planınında ne var? Uzman isimler A Haber’de

Bölücü terör örgütü PKK tarafından Metina’daki üs bölgesine düzenlenen alçak saldırıda 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Peki saldırının arka planında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan ile emekli kurmay albay Cüneyt Küsmez değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN