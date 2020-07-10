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Metin Feyzioğlu'ndan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "TR 705" kod adıyla gönderme

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Giriş: 10.07.2020 10:44
Skandallarıyla adından sıkça söz ettiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu son olarak Meclis'te baro reformu görüşmelerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı. Feyzioğlu ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Tanrıkulu'na "Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs?" ifadelerini kullandı.

Skandallarıyla adından sıkça söz ettiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu son olarak Meclis'te baro reformu görüşmelerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı. Feyzioğlu ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Tanrıkulu'na "Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs?" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'na yaptığı konuşma sebebiyle sosyal medya hesabından tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, "Ben Ülkemin, Milletimin ve Meslektaşlarımın hizmetindeyim. Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs?" dedi.

O dönem CHP'nin 24. dönem Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Sezgin Tanrıkulu'nu "TR 705" koduyla çalışan CIA ajanı olarak suçlamıştı ve disiplin kuruluna sevk edilerek ceza almıştı.

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