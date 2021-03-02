Metin Feyzioğlu Başkan Erdoğan'ın açıkladı İnsan Hakları Eylem Planını A Haber'e yorumladı: Gurur verici

9 amaç altında sıralanan 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan İnsan Hakları Eylem Planı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eylem planını A Haber'e canlı yayınında yorumladı. Feyzioğlu, "Çok somut bir plan bu, genel-geçer bir plan değil. 2 yıllık bir çalışmanın ürünü, bu çalışma yapılırken toplumun her kesiminden görüş alındı. Tüm meslektaşlarımızın önerilerini bugün kürsüde Türkiye Cumhurbaşkanının ağzından duymak gurur verici" ifadelerini kullandı. Öte yandan Feyzioğlu, düzenlemelerin vatandaşların hayatına dokunacağını ifade etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı A Haber canlı yayınında yorumladı. Feyzioğlu şu ifadeleri kaydetti:

İNSANAN DOKUNAN BİR PLAN BU! GURUR VERİCİ

2 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Toplumun tüm kesimlerinden görüş alındı. Tüm meslektaşlarımıza "mesleğimizin insan haklarını koruma noktasında daha da etkili olması için ne yapılmasını istiyorsunuz? diye sorduğumuzda bize gelen cevapları, tasniften geçirip sunup anlattığımızda bunlar plana geçti. Meslektaşlarımızın önerilerinin bugün Türkiye Cumhurbaşkanının ağzından bugün kürsüde duymak gurur verici. Bu plan insana dokunan bir plan, adliye koridorlarından çıkan bir plan... Çok somut, vatandaşın hayatına dokunacak bir plan bu...

UZUN YARGILAMALAR TAZMİNAT KOMİSYONU KURULUYOR

Vatandaşımızın uzun yargılamalar sürecinden kurutulacağını dile getiren Feyzioğlu, uzun süren yargılamalar süreci hak kaybına uğrayan vatandaşlarımızın haklarını/tazminatlarını alabilmek için "Uzun Yargılamalar Tazminat Komisyonu" kurulacağını söyledi.

Baroların katılımıyla "Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonları" kurulacağını ifade eden Feyzioğlu, "Böyle cezaevinde bir insan hakkı eylemi var mı yok mu? Bağımsız insanların orada hazır bulunduğu bir komisyon kuruluyor. Bu kurul adliye ve karakol nezarethanelerini de denetleyecek.

ADALET BAKANI'NIN O YETKİSİ KALKIYOR

Sık hakim değişikliklerinin sona erdiğini ifade eden Feyzioğlu, "Adalet Bakanı'nın hakimleri geçici bir süreyle başka bir yerde görevlendirme yetkisi kalkıyor. Bu bizzat Adalet Bakanı'nın önerisidir. 'Ben bu yetkiyi istemiyorum' dediği için bu yetki kalkıyor. Hakim ve savcılara coğrafi teminat geliyor. "Hakim Savcı Teftiş Sistemi" etkinleşiyor.

"HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR"

Adalet akademisi yeniden yapılandırılıyor. Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor. Metin Feyzioğlu, "Bu işlemez diyen meslektaşlarımız var, peşin hükümlü olmayalım. Bu işleyecek. Tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında 2 yıl gidip yetişecek hakim/savcı yardımcılarımız ve sonra yeniden sınava girecekler.

İSTİNAF MAHKEMELERE YENİ YETKİ

Metin Feyzioğlu, "İstinaf mahkemelerin bozma yetkisi yoktu. Şimdi bozma hakkı geliyor. Bu çok ciddi şekilde vatandaşlarımızın işine yarayacak" dedi. Yurt dışındaki vatandaşlara ise e-tebligat dönemi başlıyor.

HAKİM MAZERETİ İLE DURUŞMA ERTELENMESİNE SON

Hakim mazeretini duruşma gününden önce avukata tebliğ edecek. Hakimin mazereti sebebiyle 6 ay beklenen duruşma günü tekrar bi 6 ay daha ertelenmeyecek. Normal ertelemeye değil en yakın süreye erteleme yapılacak. 15 gün 1 ay gibi bir süre ertelenecek.

e-DURUŞMA YAYGINLAŞIYOR

Metin Feyzioğlu, e-duruşmanın yaygınlaşacağını ifade etti. Yaşlı ve engelliler için çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Rütbeli polis memurlarının bundan sonrası için hukuk fakültesi mezunu olma şartı geleceğini söyleyen Feyzioğlu, "Hukuk devleti önce sokakta başlar. Polisin amirinin hukuk fakültesi mezunu olma şartı aranacak." dedi. Dikey itiraz dönemi gelecek.

ÇOCUK ADLİYESİ GELİYOR

Feyzioğlu, "Çocuğun ruh sağlığı ve hijyeni açısından bile kabul edilemeyecek o binalara girmeyecek. Onlar için yeni kampüsler yapılacak. Ankara'da da bir an önce inşallah görürüz." dedi.

Sabah karşı ifadeye alıp götürme süreçlerinde yeni uygulamalara geçileceğini söyleyen Feyzioğlu, "Kapıda ben şu sürede gelirim derse, o an tutanak tutulacak ve ifade almaya götürülmeyecek" dedi.

CANLI YAYINDA MÜJDEYİ DUYURDU

Fayzioğlu, "Kamuda çalışan avukat meslektaşlarımıza bir müjdem olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuda çalışan avukatlarımızın özlük haklarının iyileştirileceğinin altını çizdi. Adli yardımdan faydalanan vatandaşlarımıza da bir müjde var. Avukatlık hizmetinde KDV düşüyor.

FEYZİOĞLU'NDAN YENİ ANASAYA SÖZLERİ

Metin Feyzioğlu, "Yeni anayasa yerine kapsamlı bir anayasa diyorum ben. Çok kapsamlı bir anayasa değişikliğini destekliyorum. Türkiye Barolar Birliği olarak biz bu sürecin içerisinden olacağız. Bütün siyasi partilerde bu sürecin içerisinde olmalı. Bu Türkiye'nin hayırınadır." ifadelerini kullandı.