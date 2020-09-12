Metin Feyzioğlu A Haber canlı yayınında sordu: Türkiye'yi yıkmak isteyenlere karşı bir miyiz beraber miyiz?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 12 Eylül askeri darbesinin 40. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrada Sempozyumu' öncesinde A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, 12 Eylül'de yargılanan Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın askeri mahkemedeki "Siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhurbaşkanını yargılıyorsunuz. Siz kimsiniz?" sözlerini hatırlattı ve idam edilenlerin şehit olduğunu ifade etti. Feyzioğlu, bu yaşanan süreçlerden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi ve sordu "Farklı dünya görüşlerinde olabiliriz, farklı siyasi partilere oy verebiliriz ancak demokraside bir miyiz beraber miyiz? Milli davada bir miyiz beraber miyiz? Türkiye'yi yıkmak isteyenlere karşı bir miyiz beraber miyiz?"

Metin Feyzioğlu A Haber muhabiri Mahmut Keşan'ın canlı yayında konuğu oldu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

ABD eski başkan yardımcı yeni başkan adayı (Joe Biden) "Biz Türkiye'yi devirmek için her yolu denedik" dediğinde hep birlikte karşı durmaya var mıyız yok muyuz? Yine ABD'nin en üst makamlarınca ekonomimize saldırı marifetmiş gibi anlatıldığında aynı gemide olduğumuzu anlıyor muyuz? Türkiye'nin gemisi hayal ettiğimiz şekilde şahlanarak gitmek zorunda... Ona oy veririz buna oy veririz şeçilir ya da seçilmez ama Türkiye'nin gemisi hedefine şahlanarak gitmek zorunda biz Türk milleti olarak milli dava olduğunda kucaklaşmayı bir olmayı biliyoruz.

"HERKESİN BURAYI GÖRMESİ LAZIM"

Bu adanın 'Yaslı Ada'dan 'Demokrasi ve Özgülükler Adası'na dönüştürülmesi son derece doğru olmuştur. Herkesin burayı görmesi lazım. Çanakkale'de Gelibolu, Sakarya'da siperler ve burayı evlatlarımızın görmesi lazım. Demokrasi mücadelemizde tuğla üzerine tuğla, bir taş üzerine taş koymuş herkese rahmet olsun.

"15 TEMMUZ PLANLI BİR KALKIŞMAYDI"

15 Temmuz gecesi Türkiye Barolar Birliği olarak o gece 'biz demokrasinin yanındayız' dedik. 15 Temmuz, Türkiye'yi ya darbeyle yıkma ya da onu becermezlerse iç savaşa çevirme hamlesiydi. Savaşan güçteki elit birliklerimizi Ankara'ya çekip Doğu ve Güneydoğu'da bir büyük ayaklanma planlanmıştı. Bunun istihbarat bilgileri var. Hatta Rum gazetesinde de çıktı. 15 Temmuz o kadar planlamış bir kalkışmaydı ki, eğer başarılı olunsaydı Rumların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafına geçecekti. 15 Temmuz diye bir gerçeklik var. Bunun sonuca ulaşması halinde neler olacaktı, elini vidanına koyup bir düşün insalar.

Burası (Özgürlükler ve Demokrasi Adası) hukuk devletinin nasıl olması gerektiğinin öğretileceği yer olmalı. Çünkü en kötü örnekler burada yaşandı. Huku devleti nasıl olmalıdır? Demokrasi nasıl olmalıdır ve demokrasi neden bu kadar önemlidiri biz burada öğretmeliyiz. Şükürler olsun 15 Temmuz'u savuşturduk.

"BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK GURUR DUYUYORUM"

Yeni girişimler çeşitli maskeler altında gelecektir. Belki askeri darbe şeklinde gelmeyecektir ama Allah korusun ona da hazırlıklı olduğumuzdan eminim. Ama nasıl gelecektir? Ekonomik saldırı şeklinde gelecektir? Türkiye'yi söylentilerle kargaşaya sürüklemek, sokak hareketlerini başlatarak gelecektir. Ne zaman kafamızı kaldırmaya, zincirlerimizi kırmaya kalkışsak mutlaka gelir! Türkiye Karadeniz'de ciddi bir doğal gaz rezervi buldu, Doğu Akdeniz'de çok daha büyüğünü bulacak. Bundan gurur duymamamk için gözünüzün kör olması lazım. Ben bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum.

Biz (rezervleri) buldukça, zenginliklerimize ulaştıkça Türkiye üzerindeki senaryoların hayata geçirilmesi artacaktır. Bunu bilelim sağlam duralım.