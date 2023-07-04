Meteoroloji'den yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor? Önümüzdeki günlerde Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? Son durumu A Haber ekibinden Merve Pekmez’in konuğu olan MGM Meteoroloji Uzmanı Abdulmacit Macit anlattı.

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