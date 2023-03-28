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Meteoroloji'den uyarı! Türkiye genelinde hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

A Haber
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Giriş: 28.03.2023 08:45
Meteoroloji uyarılarda bulunmuştu. Gece yarısından itibaren Marmara genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Peki yağış daha ne kadar devam edecek. Başka uyarılar var mı? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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