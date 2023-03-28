Meteoroloji'den uyarı! Türkiye genelinde hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Meteoroloji uyarılarda bulunmuştu. Gece yarısından itibaren Marmara genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Peki yağış daha ne kadar devam edecek. Başka uyarılar var mı? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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