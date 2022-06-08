08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul’da trafik ne durumda?

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul’da trafik ne durumda?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2022 08:54
Meteoroloji bugün için birçok bölgeye yağış uyarısında bulundu. 5 bölgede 24 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul’da trafik yoğunluğu ise yüzde 50 civarında seyrediyor. İstanbul’un trafiğinin ve havanın notlarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEAŞ örgütüne operasyon!
DEAŞ örgütüne operasyon!
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
Venezuela Cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor
Venezuela Cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor
Memleket Meselesi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den açıklamalar
Memleket Meselesi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den açıklamalar
AK Partili Sürekli’den Tunç Soyer’e tepki
AK Partili Sürekli’den Tunç Soyer’e tepki
Bakan Koca Türkiye’de ilk dedi
Bakan Koca "Türkiye'de ilk" dedi
Esad ve teröristler nasıl işbirliği yaptı?
Esad ve teröristler nasıl işbirliği yaptı?
Sır ölümde görüntünler ortaya çıktı
Sır ölümde görüntünler ortaya çıktı
PKK mağarasında terör mühimmatı!
PKK mağarasında terör mühimmatı!
Sahte ürün nasıl tespit ediliyor?
Sahte ürün nasıl tespit ediliyor?
İstanbul’un alarm veren dereleri
İstanbul'un alarm veren dereleri
Suikastçı nasıl yakalandı?
Suikastçı nasıl yakalandı?
Daha Fazla Video Göster