08 Haziran 2022, Çarşamba
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul’da trafik ne durumda?
Meteoroloji bugün için birçok bölgeye yağış uyarısında bulundu. 5 bölgede 24 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul’da trafik yoğunluğu ise yüzde 50 civarında seyrediyor. İstanbul’un trafiğinin ve havanın notlarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.