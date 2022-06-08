Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul’da trafik ne durumda?

Meteoroloji bugün için birçok bölgeye yağış uyarısında bulundu. 5 bölgede 24 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul’da trafik yoğunluğu ise yüzde 50 civarında seyrediyor. İstanbul’un trafiğinin ve havanın notlarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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