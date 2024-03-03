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Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! İstanbul için gün verdiler! Dalga dalga geliyor

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Giriş: 03.03.2024 12:07
5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Perşembe gününe kadar olan tahminlerde ise yurtun "kuvvetli yağış dalgası"nın etkisi altına gireceği bildirildi. Özellikle İstanbul için kritik uyarılar yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
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