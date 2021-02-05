Meteoroloji'den kar uyarısı! Nerelere kar yağacak? Uzman isim A Haber'de açıkladı

A Haber'de önemli uyarılarda bulunan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak yağışların kuvvetleri olmasını bekliyoruz. Hakkari çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar yağışı bekliyoruz. Akşam saatlerinden sonra yağış etkisini yitirecek. Hafta sonu yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor." şeklinde konuştu.