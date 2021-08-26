26 Ağustos 2021, Perşembe
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Meteoroloji'den flaş sıcaklık uyarısı! A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında anlattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak hava uyarısı geldi. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay İstanbul dahil Türkiye'nin birçok noktasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti. Meteoroloji bugünden itibaren sıcaklıkların 4-8 derece artacağını açıkladı.