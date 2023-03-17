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Meteoroloji'den deprem bölgesi için sel ve su baskını uyarısı

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 16:28
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Yeni yağış bekleniyor mu? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan hava tahmin uzmanı Çengiz Çelik verdi.
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