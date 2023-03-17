Meteoroloji'den deprem bölgesi için sel ve su baskını uyarısı

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Yeni yağış bekleniyor mu? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan hava tahmin uzmanı Çengiz Çelik verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN