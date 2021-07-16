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Meteoroloji'den 4 ile yağış uyarısı! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 16.07.2021 08:54
Güncelleme:16.07.2021 08:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den 4 ile yağış uyarısı geldi. Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan İstanbul trafiğinde şu an yoğunluk görünmüyor. Peki İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Peki bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? Hem havanın notlarını hem İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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Meteoroloji'den 4 ile yağış uyarısı!
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