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Meteoroloji ve AFAD'dan 11 ile sağanak uyarısı! Sel ve su baskınları bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.08.2021 15:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli, yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği; ancak Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer salı öğle saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Bu açıklamaları canlı yayın konuğumuz Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz ile değerlendirdik.
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