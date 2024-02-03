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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi! İşte o harita... | 3-7 Şubat 2024

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Giriş: 03.02.2024 10:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde yurdun Kuzey ve Batı kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı bildirilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok il için ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Bazı bölgeler için çığ ve don uyarısı da geldi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise birçok il için kuvvetli yağmur ve kar yağışı tahmini yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...
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