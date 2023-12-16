Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterdi

Kent genelinde şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Şile'de dev dalgalar kayalara vurdu. Sarıyer'de ise bir ağaç yola devrildi. A Haber ekibi İstanbul’un çeşitli yerlerinden detayları aktardı.

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