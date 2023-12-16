16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterdi

Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2023 19:27
Kent genelinde şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Şile'de dev dalgalar kayalara vurdu. Sarıyer'de ise bir ağaç yola devrildi. A Haber ekibi İstanbul’un çeşitli yerlerinden detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde sağlık çalışmaları!
Deprem bölgesinde sağlık çalışmaları!
Mevlana’nın 750. Vuslat Yıldönümü!
Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü!
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı!
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı!
İYİ Parti’de istifa depremi!
İYİ Parti’de istifa depremi!
Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı!
Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı!
Kimse aklımızla alay etmesin
"Kimse aklımızla alay etmesin"
Fırtınada ağaç devrildi!
Fırtınada ağaç devrildi!
Esir ailleri çileden çıktı! Tel Aviv ateş yeri
Esir ailleri çileden çıktı! Tel Aviv ateş yeri
Başkan Erdoğan programında neler var?
Başkan Erdoğan programında neler var?
Flaş mesaj: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır
Flaş mesaj: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır
İYİ Parti’de kan kaybı sürü
İYİ Parti'de kan kaybı sürü
CHP’li isim Saadet Partisi’ne geçti
CHP'li isim Saadet Partisi'ne geçti
Daha Fazla Video Göster