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Meteoroloji 4 kente sarı kod uyarısında bulundu! Bugün hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 10:42
Bugün yine İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Sarı uyarının anlamı hava durumu potansiyel tehlike anlamına geliyor. Tahmin edilen “Meteorolojik” hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
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Meteoroloji 4 kente sarı kod uyarısında bulundu!
Meteoroloji 4 kente sarı kod uyarısında bulundu!
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