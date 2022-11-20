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Mesut Hakkı Caşın A Haber'de PKK'nın inlerinin vurulduğu Pençe Kılıç Hava Harekatını değerlendirdi! Türkiye oyunu bozdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 15:31
Stratejist Akademisyen Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın şifrelerini aktardı. Caşın yaptığı değerlendirmede, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab'ta bulunan törör örgütü PKK hedeflerini vuran TSK'nın büyük oyunu bozdıını söyledi.
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