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Mesudiye zırhlısı şehitleri anılıyor! İngiliz donanmasının batırdığı zırhlıda 35 asker şehit olmuştu

A Haber
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Giriş: 13.12.2023 15:46
Güncelleme:13.12.2023 15:47
Çanakkale Savaşı'nda İngiliz donanmasına bağlı güçler tarafından batırılan Mesudiye zırhlısında şehit olan 10 subay ve 25 er için anma töreni yapıldı. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan turizm rehberi İsmet Balkan anlattı.
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