Mesudiye zırhlısı şehitleri anılıyor! İngiliz donanmasının batırdığı zırhlıda 35 asker şehit olmuştu

Çanakkale Savaşı'nda İngiliz donanmasına bağlı güçler tarafından batırılan Mesudiye zırhlısında şehit olan 10 subay ve 25 er için anma töreni yapıldı. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan turizm rehberi İsmet Balkan anlattı.

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