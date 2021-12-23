Mesele 'seçim' değil mi yoksa? Millet ittifakı aday belirleyemedi ama erken seçim istiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü yapılan Kabine toplantısında sonra açıkladığı ekonomik tedbirler dolarda rüzgarı tersine çevirdi ve sert düşüşler yaşandı. TL koruma altına alınırken vatandaşlara ve piyasaya güven geldi. Ancak doların yükselişiyle hükümetin gideceğini düşünen kaos ve kriz peşinde koşan muhalefet doların düşmesiyle yeni sisteme kulp takmaya başladı. Peki muhalefet neyi amaçlıyor? Doların düşmesi neden rahatsız etti? Konuyu canlı yayın konuğumuz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İsmail Güneş ile değerlendirdik.