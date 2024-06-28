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Mescidi-i Aksa’da cuma namazı kısıtlaması! A Haber Kudüs sokaklarında

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 28.06.2024 13:44
Gazze şeridinde katliam devam ederken İsrail, Lübnan’da yeni bir savaş başlatmak üzere. Doğu Kudüs’te ise Müslümanlara eziyet sürüyor. Mescid-i Aksa’ya cuma namazı kılmaya gelenlere kısıtlamalar sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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A Haber Kudüs sokaklarında
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