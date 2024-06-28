Mescidi-i Aksa’da cuma namazı kısıtlaması! A Haber Kudüs sokaklarında

Gazze şeridinde katliam devam ederken İsrail, Lübnan’da yeni bir savaş başlatmak üzere. Doğu Kudüs’te ise Müslümanlara eziyet sürüyor. Mescid-i Aksa’ya cuma namazı kılmaya gelenlere kısıtlamalar sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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