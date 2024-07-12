Mescid-i Aksa’da yine İsrail engeli! İsrail Müslümanların namaz kılmasını engelliyor

Gazze'de soykırım devam ederken Filistinliler bu cuma da Mescid-i Aksa’ya akın ediyor. Ancak her hafta olduğu gibi İsrail askerleri Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişine engel oluyor. A Haber muhabiri Mert Macıalioğlu Kudüs'ten detayları aktardı.

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