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Mescid-i Aksa’da yine İsrail engeli! İsrail Müslümanların namaz kılmasını engelliyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 12.07.2024 12:53
Gazze'de soykırım devam ederken Filistinliler bu cuma da Mescid-i Aksa’ya akın ediyor. Ancak her hafta olduğu gibi İsrail askerleri Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişine engel oluyor. A Haber muhabiri Mert Macıalioğlu Kudüs'ten detayları aktardı.
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