Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cuma namazı! İsrail Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engelliyor mu?

Kudüs'teki Müslümanlar tüm kısıtlamalara rağmen Ramazan ayının son cuma namazı için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. Bölgedeki son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı aktardı.

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