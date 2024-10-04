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Mescid-i Aksa’da Öfke Cuması! A Haber’e müdahale

Mescid-i Aksa’da Öfke Cuması! A Haber’e müdahale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İslim İstanbullu
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Giriş: 04.10.2024 13:31
Hamas’ın İsrail ve Lübnan’da yaşananlara karşı tüm Müslümanları Mescid-i Aksa’ya davet etmesinin arkasından insanlar namaz için mescide akın etti. İsrail polis burada keyfine göre kısıtlamalar yaparken A Haber ekibine de müdahale etti. Detayları muhabirimiz İslim İstanbullu aktardı.
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Mescid-i Aksa’da Öfke Cuması! A Haber’e müdahale
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