Mescid-i Aksa’da Öfke Cuması! A Haber’e müdahale

Hamas’ın İsrail ve Lübnan’da yaşananlara karşı tüm Müslümanları Mescid-i Aksa’ya davet etmesinin arkasından insanlar namaz için mescide akın etti. İsrail polis burada keyfine göre kısıtlamalar yaparken A Haber ekibine de müdahale etti. Detayları muhabirimiz İslim İstanbullu aktardı.

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