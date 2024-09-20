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Mescid-i Aksa’da katliamın gölgesinde cuma namazı

Mescid-i Aksa’da katliamın gölgesinde cuma namazı

İslim İstanbullu
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Giriş: 20.09.2024 12:40
Gazze’de katliamını sürdüren Batı Şeria’da işgalle soyunan terör devleti İsrail, Doğu Kudüs’te ise Müslümanlara eziyet ediyor. Sözde devletim katil güvenlik güçleri Mescid-i Aksa’ya cuma namazı için gelenlere keyfine göre kısıtlama uyguladı. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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