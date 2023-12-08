Mescid-i Aksa yakınında gazlı müdahale! Namaza gelen gençlere saldırı

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’deki katliamı sürerken her hafta zulmün sürdüğü Mescid-i Aksa’da soykırımın gölgesinde 9. cuma namazı kılındı. Sözde İsrail askerleri namaza gelen Müslümanları hedef aldı ve gaz bombası ve TOMA ile müdahale etti. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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