08 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mescid-i Aksa yakınında gazlı müdahale! Namaza gelen gençlere saldırı

Mescid-i Aksa yakınında gazlı müdahale! Namaza gelen gençlere saldırı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2023 14:10
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’deki katliamı sürerken her hafta zulmün sürdüğü Mescid-i Aksa’da soykırımın gölgesinde 9. cuma namazı kılındı. Sözde İsrail askerleri namaza gelen Müslümanları hedef aldı ve gaz bombası ve TOMA ile müdahale etti. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Namaza gelen gençlere saldırı
Namaza gelen gençlere saldırı
CHP’den hangi açıklama yapıldı?
CHP'den hangi açıklama yapıldı?
Tiktok kapatılacak mı? İşte en net cevap
Tiktok kapatılacak mı? İşte en net cevap
AYM’nin kararı ne anlama geliyor?
AYM'nin kararı ne anlama geliyor?
Gümülcine Müftüsü Şerif A Haber’e konuştu!
Gümülcine Müftüsü Şerif A Haber’e konuştu!
Özel, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Hangi adalara vize kalktı? İşte liste
Hangi adalara vize kalktı? İşte liste
İsrailli sunucu sivilleri bombaladı!
İsrailli sunucu sivilleri bombaladı!
Sokak ortasında kadına şiddet!
Sokak ortasında kadına şiddet!
Tarihi ziyaret Yunan basınında!
Tarihi ziyaret Yunan basınında!
Ablam siyaseti çöktü! Hepsini sildi attı
Ablam siyaseti çöktü! Hepsini sildi attı
Küçük ortakları 39 vekillik söğüş kesmedi
Küçük ortakları 39 vekillik söğüş kesmedi
Daha Fazla Video Göster