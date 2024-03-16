Mertliğin kahramanlığın sembolü: Başbar! Oyun ağırdan başlayarak hızlanıyor

Her yöremizin kendine has bir halk oyunu var. Düğünlerde, bayramlarda ya da şehir eğlencelerinde bu gelenek yaşatılıyor. Şimdi o yöresel oyunlardan birini ekranlara taşıyacağız. Erzurum'un hançer barı.

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