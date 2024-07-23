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Mersin'deki terör halayına katılanlar böyle paketlendi! Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Enselerindeyiz

Mersin'deki terör halayına katılanlar böyle paketlendi! Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Enselerindeyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 16:00
Mersin'de bir grup şahsın terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 11 şüpheliye operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri paylaşarak "Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz." açıklamasında bulundu.
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