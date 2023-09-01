01 Eylül 2023, Cuma
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Mersin'de terör operasyonu! DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı
Son dakika haberleri… Mersin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst yöneticisi yakalandı. Teröristin eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.