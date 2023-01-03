Mersin'de suç örgütü operasyonu! Silah ticareti ve kaçakçılığı yapan 14 şahıs tespit edildi

Mersin'de organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirdi. Polisler şahısların adreslerinde arama yaptı.

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