09 Şubat 2022, Çarşamba
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Mersin’de şiddetli fırtına: Binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
Mersin'de dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, park halindeki araçların üzerine düştü. Kentte fırtına nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi. Ekipler, uçan çatı ve devrilen ağaçları temizlemek için çalışma başlattı.