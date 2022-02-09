09 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mersin’de şiddetli fırtına: Binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Mersin’de şiddetli fırtına: Binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2022 11:13
Mersin'de dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, park halindeki araçların üzerine düştü. Kentte fırtına nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi. Ekipler, uçan çatı ve devrilen ağaçları temizlemek için çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 gün arayla 2 farklı açıklama!
2 gün arayla 2 farklı açıklama!
Mersin’de şiddetli fırtına!
Mersin’de şiddetli fırtına!
İşte silahı saklayan ismin ifadesi!
İşte silahı saklayan ismin ifadesi!
Nefesler tutuldu! Son 10 gün
Nefesler tutuldu! Son 10 gün
Başkan Erdoğan’dan tazminat davası
Başkan Erdoğan'dan tazminat davası
Kilit isim ne ifade verdi?
Kilit isim ne ifade verdi?
İki noktada teröre darbe
İki noktada teröre darbe
CHP troll hesapları mı fonluyor?
CHP troll hesapları mı fonluyor?
Sağlık durumları nasıl?
Sağlık durumları nasıl?
Adana’da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
O yol TIR’ların geçişine kapatıldı
O yol TIR’ların geçişine kapatıldı
Adaylık tartışmalarına tepki!
Adaylık tartışmalarına tepki!
Daha Fazla Video Göster