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Mersin'de şafak vakti FETÖ/PDY operasyonu: 15 şüpheli için yakalama kararı

DHA
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Giriş: 11.01.2023 09:32
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen 15 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Mersin’de şafak vakti FETÖ/PDY operasyonu
Mersin'de şafak vakti FETÖ/PDY operasyonu
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